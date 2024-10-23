Юристы проведут прием семей бойцов СВО в Павловском Посаде

Бесплатную юридическую помощь смогут получить семьи, ветераны и участники боевых действий в Павловском Посаде. Приемы пройдут 11 и 25 ноября.

Ветераны, участники специальной военной операции и члены их семей имеют право воспользоваться бесплатными юридическими консультациями в рамках Федерального закона № 324.

Прием проведут специалисты Государственного казенного учреждения Московской области «Госюрбюро» 11 и 25 ноября с 10:00 до 17:00 по адресу: площадь Революции, дом № 4, кабинет № 101.

Записаться на консультации можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (498) 602-32-32 (доб. 50416) и 8 (929) 540-08-68.

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