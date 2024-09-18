Юристы проведут бесплатный прием жителей Лобни 20 сентября

Юристы «Государственного юридического бюро по Московской области» проведут бесплатные консультации для жителей Лобни. Они примут всех желающих в передвижном «юрмобиле».

«Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобен тем, что благодаря возможности перемещаться у нас нет привязки к одному месту, и мы можем помочь максимальному числу жителей региона», — рассказали юристы.

Консультации могут получить все желающие, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. «Юрмобиль» будет работать на парковке у торгового центра «Поворот» на Краснополянском переезде с 10:00 до 15:00. Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (498) 602-32-32 (доб. 50416) или 8 (929) 540-08-68 и в телеграм-канале.

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