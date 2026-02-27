Юристы лесничеств Подмосковья осваивают дистанционное участие в судах

Сотрудники юридических отделов лесничеств Московской области начали активно использовать современные технологии в своей работе. Одним из эффективных инструментов стало дистанционное участие в судебных заседаниях.

Юристы лесничеств выполняют множество задач: защищают лесные ресурсы, сопровождают договоры аренды лесных участков, представляют интересы филиалов и Комитета лесного хозяйства Московской области в судах, контролируют исполнение договорных обязательств и соблюдение лесного и природоохранного законодательства.

Онлайн-участие в судебных заседаниях доступно в арбитражных судах и судах общей юрисдикции Российской Федерации через системы «Мой арбитр» и ГАС «Правосудие». Это позволяет юристам оперативно участвовать в процессах без необходимости поездок в другие муниципалитеты и регионы.

Использование цифровых сервисов повышает эффективность правовой работы, оптимизирует временные и организационные ресурсы, укрепляет систему защиты лесного фонда Московской области.