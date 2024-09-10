Юристы из Можайска проведут бесплатные консультации для семей участников СВО

Бесплатные консультации для участников специальной военной операции и их семей проведут 20 сентября в Можайске. Такая работа проводится в округе регулярно.

Бесплатные консультации проведут на улице Фрунзе в доме № 17 в здании военного комиссариата. Услуги могут получить участники специальной военной операции их семьи. У них появится возможность задать вопросы по поиску пропавших без вести бойцов, возможности демобилизации по возрасту, выплатам, обеспечению земельными участками, продлению контракта и освобождению из плена.

Отметим, такая работа в Можайске проходит регулярно. Более 65 заявителей получили ответы на вопросы во время работы бесплатных юридических консультаций. Они проводятся один раз в месяц по инициативе государственного фонда «Защитники отечества».

Справки можно получить по телефону: 8 (496) 387-46-03.

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