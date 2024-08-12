Юристы из Богородского округа помогли оформить документы раненым бойцам СВО

Юристы Богородского округа посетили военнослужащих, которые проходят реабилитацию в филиале № 3 госпиталя имени Бурденко. Они помогли раненым бойцам СВО с оформлением документов.

Депутат Богородского округа Олег Кобляков вместе с юристом Никитой Кулачкиным пообщались с военнослужащими, которые находятся на реабилитации в Дуброве. Бойцам оказали юридическую помощь в сложных вопросах, которые накопились с момента предыдущей встречи. В основном обращения касались выплат, получения гражданства России, оформления доверенности.

«Это крайне важный и знаковый жест, который говорит о реальной помощи, необходимой в повседневной жизни. Поскольку каждый нуждается не только в сочувствии, но и в конкретном участии и содействии, в том числе юридической помощи», — отметил Кобляков.