Юрий Уробушкин из Реутова стал лауреатом конкурса «Учитель года России»

В Санкт-Петербурге на сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025». В финале участвовали 89 педагогов из разных регионов страны, они прошли два конкурсных испытания.

Среди лауреатов оказался учитель физики из школы № 10 в Реутове Юрий Уробушкин. Он окончил физико-математический факультет ГГТУ и сегодня активно развивает новые подходы к обучению. Так, по его инициативе в школе появился интеллектуальный клуб знатоков.

Финалисты конкурса проводили уроки по учебным предметам и участвовали в открытой дискуссии с жюри в формате «Педагогического интервью». Впереди у лауреатов новые этапы. Уже 29 сентября в Подмосковье стартуют финалы четырех профессиональных конкурсов: «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России». Участникам предстоит пройти испытания «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

Имена победителей назовут 3 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.