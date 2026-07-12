Юрий Башмет и Константин Хабенский представили «Евгения Онегина» в усадьбе «Плещеево»

В усадьбе «Плещеево» городского округа Подольск состоялся концерт в рамках проекта «Путь Чайковского». На сцене выступил народный артист СССР Юрий Башмет вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия».

В этот вечер к проекту впервые присоединился актер Константин Хабенский. Вместе с Ольгой Литвиновой он прочитал пушкинские строки в музыкально-драматическом спектакле «Евгений Онегин». Оперные сцены Чайковского исполнили солисты главных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

«Я очень рад, что в этом году мы продолжаем развивать наш масштабный проект „Путь Чайковского“, — сказал Юрий Башмет. — Очень приятно не только находить новые места, но и возвращаться на старые».

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Подольска.