Юрий Балитов из Волоколамска стал призером чемпионата «Абилимпикс»

Московский областной чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» прошел в колледже «Энергия». В тройку лучших вошел студент третьего курса из Волоколамска Юрий Балитов.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что Юрий учится в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка». Он выбрал для себя направление «Информационные системы и программирование».

На чемпионате 12 участников выполняли профессиональные задания. Проводились соревнования по обработке цифровой информации и другим направлениям. Участники подтвердили свои навыки и знания в работе с различными программами и сервисами, связанными с обработкой данных.

По результатам соревнований Юрий Балитов занял третье место. Его руководителем и наставником выступила Светлана Чижова.

Новый этап капитального ремонта школ завершается в Подмосковье. Обновленные здания откроются к 1 сентября, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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