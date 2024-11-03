Юридическую консультацию жителей провели в микрорайоне Заря в Балашихе

Депутат из Балашихи совместно с профессиональным адвокатом провели встречу с жителями. Они оказали им бесплатную юридическую консультацию.

Мероприятие организовали муниципальный депутат Светлана Тананова и член Совета адвокатской палаты Московской области в Балашихинском судебном районе Сергей Давыдов. Консультация пошла в рамках проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона» партии «Единая Россия».

Отметим, что такие приемы регулярно проходят в Балашихе. Их главная цель — выстроить эффективный диалог с жителями.

Инициаторы проекта отмечают, что это позволит повысить доступность и качество бесплатной юридической помощи в Московской области. Записаться на встречи можно по телефону: 8 (925)-108-95-42.

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