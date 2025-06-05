Юным жителям Солнечногорска напомнили правила безопасности на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами молодежных центров провели акцию «Безопасный двор» в Солнечногорске. Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к правилам дорожного движения и обеспечение безопасности, как взрослых, так и детей.

Во время акции жителям округа вручили информационные памятки с рекомендациями по обеспечению безопасности детей-пассажиров. Особое внимание уделили повышению видимости юных пешеходов на дорогах. Каждому ребенку подарили световозвращающие значки, которые сделают их более заметными для водителей, особенно в темное время суток.

«Безопасность детей на дорогах — это наша общая ответственность. Цель акции — не только информировать, но и сформировать более внимательное отношение к дорожной безопасности у каждого жителя», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Мероприятие организовали молодежный центр «Возрождение», местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники Госавтоинспекции городского округа Солнечногорск.