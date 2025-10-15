Юным жителям Солнечногорска напомнили о важности ношения фликеров

В Культурно-досуговом центре «Тимоново» состоялось мероприятие «Засветись!», в котором приняли участие юные солнечногорцы. Ребята украсили одежду световозвращающими элементами и вышли на сцену, чтобы напомнить о необходимости ношения световозвращающих элементов.

Инициаторами акции выступили Госавтоинспекция Солнечногорска и общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» Московской области. Событие прошло в рамках социального раунда «Засветись!»,

В начале встречи школьникам рассказали, зачем нужно быть заметным на дорогах в темноте и показали обучающие видеоролики.

«Световозвращающие элементы позволяют водителям в сумерках или в плохую погоду вовремя увидеть пешехода на дороге и принять необходимые меры. Это значительно снижает риск аварий, особенно с участием детей-пешеходов. Формированию у детей с раннего возраста культуры безопасного поведения на дороге и посвящен данный социальный раунд», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Продолжением акции стал мастер-класс: дети творчески оформили свою одежду фликерами и устроили небольшой показ, демонстрируя, как световозвращающие элементы делают их более заметными.

«Дети остались довольны, у них положительные эмоции. Я надеюсь, что они извлекли для себя полезные знания и будут использовать их в своей жизни», — поделился инспектор ДПС отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Социальный раунд «Засветись!» продлится в Московской области до 9 ноября и объединит профилактические, просветительские и рейдовые мероприятия, направленные на повышение осведомленности о безопасности на дорогах.