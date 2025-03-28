Юным жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения на дороге и во дворах

Детям, посетившим выездную администрацию в Подмосковье, напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и во дворах. Мероприятия прошли в таких округах, как: Лыткарино, Воскресенск, Орехово-Зуевский, Истра и Павлово-Посадский.

При организации учитывали много важных деталей: для жителей предусмотрели места ожидания с раздаткой, QR-кодами с полезной информацией и возможностью оставить отзыв, а также кофе-зоны. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Для детей подготовили раскраски. С их помощью ребята узнали, что значат цвета светофора, в каких местах можно переходить дорогу, как пользоваться подземными переходами, и о чем говорит тот или иной дорожный знак.

«И ребенку полезно, и я смогла спокойно задать свой вопрос, пока дочь была увлечена раскраской», — прокомментировала инициативу жительница Павловского Посада Светлана.

В ведомстве напомнили, изучить основные правила безопасности в игровой форме можно с помощью специально разработанной МТДИ раскраски «Мир безопасных дорог».