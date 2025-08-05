Юным жителям Чехова напомнили правила дорожного движения

В Детской библиотеке муниципального округа Чехов 5 августа прошла информационная акция «Я по городу шагаю». Юным жителям напомнили о правилах поведения на проезжей части.

Сотрудники образовательного учреждения провели мероприятие в игровой форме. Главная цель — установить привычный для юных пешеходов формат общения, чтобы им было интереснее знакомиться с дорожными знаками и сигналами светофора, а также легче запоминать правила движения. Особое внимание уделили безопасности при езде на велосипедах, самокатах и скутерах.

Кроме того, гостям библиотеки представили книжную выставку «Учись быть пешеходом», где разместили красочную и познавательную литературу о правилах дорожного движения. Ребята также поделились друг с другом знаниями: каждый перечислил опасности, которые могут подстерегать на проезжей части.