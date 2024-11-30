Творческие наборы передали детям на длительном лечении в Балашихе

В онкодиспансере Балашихи состоялась передача подарков для маленьких пациентов в рамках акции «Коробка храбрости». Депутаты Московской областной думы и местные активисты передали детям игрушки, творческие наборы, канцелярские принадлежности и настольные игры, чтобы поддержать их в трудные моменты.

Подарки были вручены депутатом Линарой Самединовой, которая является руководителем проекта «Добрая комната», а также местным куратором Натальей Алимовой и главным врачом онкодиспансера Владимиром Асташовым. Депутаты горсовета Балашихи Антон Орешков и Ульяна Кондрякова, молодогвардейцы стали участниками этой доброй инициативы.

«Мы поставили себе цель создать в медицинских учреждениях позитивную и по-настоящему детскую атмосферу, чтобы в коридоре детей встречали знакомые персонажи, окружала домашняя атрибутика — книжки, телевизор с мультфильмами, игрушки. Это поможет им отвлечься от болезненных процедур и почувствовать себя в уюте и безопасности, как дома. Такие акции мы проводим систематически», — отметила Линара Самединова.

Акция «Коробка храбрости» проходит в Подмосковье с 2012 года и является важным способом поддержки детей, которые проходят лечение в больницах региона. Кроме того, она способствует созданию более комфортной обстановки для детей, что значительно помогает в процессе выздоровления.

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