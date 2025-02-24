Юным пациентам больницы в Шатуре передали блины на Масленицу

Масленичная неделя в Шатуре началась с благотворительной акции. Заместитель главы муниципального округа Наталья Федорова и волонтеры Комплексного молодежного центра испекли для маленьких пациентов больницы традиционное угощение.

По словам Натали Федоровой, инициатива приготовить блины для детей поступила от ребят из молодежного центра.

«И, конечно же, мы с удовольствием поддержали эту идею», — добавила она.

Одно из городских кафе также присоединилось к благотворительной акции. Владельцы заведения предоставили для волонтеров кухню. Блины пекли под руководством профессионального повара.

«У нас появилось большое желание помочь тем, кто сейчас проходит лечение в больнице. Повар Светлана помогла нам с приготовлением блинов. Мы их упаковали и привезли детишкам. Они были очень рады», — поделилась волонтер Комплексного молодежного центра Алина Воробьева.

Каждому отделению больницы в Шатуре передали свыше 70 блинов и банки со сгущенным молоком.