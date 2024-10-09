Юным пациентам больницы в Химках подарили игрушки и наборы для творчества

Муниципальные депутаты и активисты местной политической партии провели благотворительную акцию «Коробка храбрости» в Химках. Маленьким пациентам травматологического отделения Химкинской больницы подарили наборы для творчества и развивающие игрушками.

Акция призвана поднять моральный дух детей, которые находятся в больницах, улучшить их настроение и приблизить долгожданный день выписки. Мероприятие стало частью эстафеты добрых дел.

«Такие мероприятия вдохновляют и напоминают, что добрые дела всегда важны, особенно в поддержку самых маленьких жителей городского округа», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Творческие наборы и развивающие игрушки и книги собрали неравнодушные местные жители, депутаты и волонтеры. Их передали маленьким пациентам, которые проходят длительное лечение или ждут сложные медицинские процедуры.

Пункт для сбора подарков детям организован по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Внести свой вклад можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».