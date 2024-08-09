Юным парламентариям рассказали про Центр управления регионами в Чехове

Глава городского округа Чехов встретился с участниками Молодежного парламента при совете депутатов. Им рассказали про работу Муниципального центра управления регионами.

Центр управления регионами появился в 2018 году, а в 2019 по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева были созданы муниципальные подразделения. Сегодня они — ключевые точки сбора и обработки информации от жителей. Работа в этом направлении была высоко оценена президентом России Владимиром Путиным в 2020 году.

В ЦУР поступает информация в том числе из портала «Добродел». Он также был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Уже получено более 11 миллионов обращений, а количество пользователей превысило четыре миллиона.

«Подробно рассказали юным парламентариям о работе Муниципального центра управления регионом и его роли в деятельности администрации. С 2021 года через платформу проходят не только обращения, оставленные через „Добродел“, но и все сообщения в социальных сетях и отправленные через форму обратной связи», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Юные парламентарии впечатлились от работы, которую проделывают сотрудники Центра управления регионами. Они также отметили удобный интерфейс.

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