Юный журналист из Волоколамска вышел в финал всероссийского конкурса

Восьмиклассник гимназии № 1 в Волоколамске Иван Холин стал финалистом всероссийского конкурса «Первые в медиа». Образовательный проект организовал крупный медиахолдинг при грантовой поддержке «Движения первых».

В проекте приняли участие более пяти тысяч ребят, которым интересна журналистика. Среди них был ученик гимназии в Волоколамске.

Сначала дети выполняли задания через интернет, а затем лучших пригласили в «Вечернюю Москву».

В мультимедийной редакции участники прошли мастер-класс и приняли участие в разработке программы.

Проект подарил школьникам возможность получить представление о профессиях в СМИ.

«„Движение первых“ открывает ребятам широкое поле для самореализации. Достаточно зайти на сайт „Движения первых“ и из целого ряда активностей выбрать интересную для себя. Именно так Иван Холин и сделал. Главное — не лениться, и успех обязательно придет», — рассказала председатель Волоколамского местного отделения «Движения первых» Светлана Баринова.

Отметим, что 27 октября в Москве в Музее Победы прошла церемония награждения финалистов. Все они получили дипломы и подарки.

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