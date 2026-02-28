Юный житель Химок получил квартиру по программе поддержки детей-сирот

Ключи от собственного жилья вручили Григорию Шпилевому, оставшемуся без попечения родителей. Мероприятие прошло при участии главы округа Инны Федотовой и лидера Движения общественной поддержки Николая Томашова.

Квартиру молодому человеку предоставили в рамках государственной программы «Жилище». Как отметила Инна Федотова, помещение полностью готово к проживанию: выполнен ремонт, установлена мебель и бытовая техника, оборудована кухня.

Николай Томашов подчеркнул, что получение собственного жилья — это фундамент для уверенного старта во взрослую жизнь. По его словам, такие программы позволяют ребятам сосредоточиться на учебе и карьере, не думая о бытовых проблемах. Задача округа — помочь им твердо встать на ноги и почувствовать себя нужными своему городу.

В мероприятии также участвовали первый заместитель главы округа Кристина Мадатова и заведующая отделом защиты имущественных и неимущественных прав Галина Балашова.

Программа реализуется в округе ежегодно при поддержке губернатора Московской области. За время ее действия жилье получили 185 химчан, оставшихся без попечения родителей.