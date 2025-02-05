Юный вокалист из Химок стал финалистом международного фестиваля

Воспитанник эстрадного отдела Центральной детской школы искусств Федор Савватеев вышел в финал престижного международного фестиваля «Большая сцена». Это мероприятие — одно из самых важных стартов для молодых музыкантов.

Песню Татьяны Рогозиной «Возвращайся» вокалист из Химок исполнил на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Это произведение стало настоящим украшением конкурса. Искренним и эмоциональным исполнением Федор никого не оставил равнодушным», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Стать участником фестиваля не просто, для этого необходимо строгий отбор.

«Центральная детская школа искусств в Химках уже давно завоевала авторитет одного из наиболее успешных творческих учебных заведений России. Для многих молодых людей школа становится настоящим творческим домом, где можно раскрыть свои способности и стать профессиональным артистом», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.