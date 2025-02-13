Юный спортсмен из Серпухова стал чемпионом России по кроссу на квадроциклах

Ученик 7-го класса Андрей Тихонов из Серпухова вошел в число лучших в мотоциклетном спорте по итогам 2024 года. Он стал чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах.

Свыше 300 гостей собрались на церемонию награждения лидеров мотоциклетного спорта, которые отличились в прошлом сезоне. На сцену приглашали сильнейших гонщиков, выступающих в разных категориях: от шоссейно-кольцевых дисциплин до мотобола и трофи-рейдов.

По итогам сезона 2024 года чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах в классе 200 стал учащийся 7-го «А» класса серпуховской гимназии № 1 Андрей Тихонов.

Награды отличившимся спортсменам вручали президент Федерации мотоциклетного спорта Александр Джеус, первый Вице-президент Александр Яхнич и вице-президент по связям с общественностью Сергей Барабанов.