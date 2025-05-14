Юный спортсмен из Ногинска победил в турнире по быстрым шахматам

В Москве завершился турнир по быстрым шахматам Педагогического шахматного союза серии Chess Plaza, посвященный 80-летию Великой Победы. Воспитанник Районного дома культуры Богородского городского округа Арсений Граненов занял в состязаниях первое место.
Девятилетний Арсений Граненов начал заниматься в шахматном клубе «Белая Ладья» в сентябре 2024 года. За такой короткий срок юноша уже успел показать высокие результаты. Арсений регулярно принимает участие во внутренних онлайн-соревнованиях на одной из популярных шахматных платформ. Состязания ко Дню Победы — его первый очный турнир. Спортсмена подготовил тренер Константин Сафонов.
Арсений Граненов и дальше планирует выезжать в Москву, чтобы померяться силами с другими шахматистами. Помимо этого, юноша занимается дзюдо, является обладателем оранжевого пояса, не раз становился призером турниров по этому виду спорта.
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