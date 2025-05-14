Юный спортсмен из Ногинска победил в турнире по быстрым шахматам

Девятилетний Арсений Граненов начал заниматься в шахматном клубе «Белая Ладья» в сентябре 2024 года. За такой короткий срок юноша уже успел показать высокие результаты. Арсений регулярно принимает участие во внутренних онлайн-соревнованиях на одной из популярных шахматных платформ. Состязания ко Дню Победы — его первый очный турнир. Спортсмена подготовил тренер Константин Сафонов.

Арсений Граненов и дальше планирует выезжать в Москву, чтобы померяться силами с другими шахматистами. Помимо этого, юноша занимается дзюдо, является обладателем оранжевого пояса, не раз становился призером турниров по этому виду спорта.