Юный шпажист из Бронниц завоевал серебряную медаль на чемпионате Московской области

Воспитанник спортивной школы имени Сыроежкина в Бронницах, Егор Смирнов, добился выдающегося результата на чемпионате Московской области по фехтованию на шпагах. Соревнования среди мужчин, в которых приняли участие 30 спортсменов, прошли в Химках.

Юный фехтовальщик из Бронниц дошел до финала, не потерпев ни одного поражения в основной стадии турнира. В решающем поединке он уступил спортсмену из Долгопрудного, заняв второе место.

Тренер Егора, Дмитрий Рассыхин, отметил уверенную тактическую работу своего подопечного. Молодой спортсмен продемонстрировал умение вести сложные поединки.

В активе Егора уже есть награды всероссийского уровня: «бронза» первенства России 2025 года в личном зачете и «золото» первенства России 2026 года в командном.

Сам спортсмен называет турнир в Химках новым импульсом и говорит, что нужно двигаться дальше, осваивать новые техники и не останавливаться на достигнутом уровне.

Спортивная школа имени Сыроежкина в Бронницах известна подготовкой фехтовальщиков высокого уровня. Егор Смирнов — один из самых молодых призеров чемпионата Московской области в этом сезоне.