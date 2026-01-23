Юный шахматист из Подольска стал чемпионом Центрального федерального округа

Подольчанин Михаил Шаповалов стал чемпионом ЦФО в возрастной категории до девяти лет. Состязания по шахматам среди мальчиков и девочек состоялись в парк-отеле «Амакс Ершово» Одинцовского городского округа.

Михаил Шаповалов набрал восемь с половиной очков из девяти возможных и тем самым обеспечил победу за тур до финиша. Он завоевал путевку в Высшую лигу первенства России по шахматам среди спортсменов до девяти лет, которое состоится в Сочи с 5 по 15 февраля.

Церемонию награждения провели директор соревнований, организационный директор Федерации шахмат Московской области Татьяна Хилова и главный судья, спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр Михаил Кличев. Победители и призеры получили кубки, грамоты и медали. Всем ребятам вручили книги по шахматам, блокноты и карточки с автографом Сергея Карякина.

С сентября 2025 года Михаил Шаповалов обучается в спортивной школе олимпийского резерва «Пахра» под руководством Дениса Хайруллина.