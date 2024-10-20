Юный шахматист из Подольска примет участие в чемпионате мира в Бразилии

Юный шахматист из Подольска Святослав Лисенков удостоился Гранта I степени Федерации шахмат Московской области. Действующий чемпион России среди юношей до 15 лет уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых шахматистов страны.

Он дважды становился победителем всероссийского финала «Белой ладьи» в составе команды областной гимназии имени Примакова, а также завоевал призовые места на командных чемпионатах России и первых спортивных играх Александра Невского в составе сборной Московской области.

Святослав также является многократным победителем Кубка Карякина и юношеских чемпионатов области в различных дисциплинах. Недавно он вернулся из Сочи, где принял участие в личных чемпионатах России по рапиду и блицу среди мужчин, показав отличные результаты и одержав победу над многими именитыми гроссмейстерами.

Впереди у Святослава важное событие — через десять дней он отправится в Бразилию, чтобы защищать честь Московской области и всей России на Первенстве мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Турнир пройдет в городе Флорианополис с 28 октября по 10 ноября.

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