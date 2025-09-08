Юный шахматист из Подольска победил в суперфинале Кубка Карякина

Подольчанин Святослав Лисенков занял первое место в финале А, обойдя международного мастера Александра Утнасунова и международного гроссмейстера Игоря Ягупова. В суперфинале он сыграл семь туров, из них одержал шесть побед и одно поражение.

Юные шахматисты, воспитанники подольской спортивной школы «Пахра», также заняли призовые места. Татьяна Клюева — первое место в финале А среди девушек 2008–2012 года рождения, Арсений Чумак — третье место в финале А среди юношей 2008–2012 года рождения, а Роман Рыбкин — 2-е место в финале В среди юношей 2008–2012 года рождения.

Напомним, Кубок Карякина является крупным турниром, на котором выявляют шахматные таланты в Московском регионе. Проводится в Московской области по инициативе президента Федерации шахмат Подмосковья, известного гроссмейстера Сергея Карякина.