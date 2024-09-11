Юный шахматист из Подольска победил на международном турнире в Москве

Открытый международный турнир за кубок чемпиона мира Михаила Ботвинника прошел в Москве среди юношеских команд стран СНГ. Воспитанник спортшколы «Пахра» в Подольске Святослав Лисенков в составе юношеской сборной России занял первое место.

Участие в турнире приняли сборные из Азербайджана, Армении, Белорусии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Российская команда заняла 1-е место с результатов 46 очков по итогам девяти туров. Капитаном сборной стал гроссмейстер Михаил Демидов. В составе российской команды были шахматисты в возрасте до 14 лет: Святослав Лисенков, Максим Иванников, женский мастер ФИДЕ Диана Хафизова и Виктория Меркулова. Лисенков играл против опытных соперников и показал один из лучших результатов на турнире, набрав пять очков из девяти.

Второе место заняла команда из Республики Беларусь, третье занял Казахстан.

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