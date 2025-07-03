Юный шахматист из Балашихи завоевал серебро на Кубке мира

Воспитанник шахматного клуба «Рассвет» Михаил Марков из микрорайона Железнодорожный в Балашихе, стал обладателем серебряной медали на детском Кубке мира по классическим шахматам. Турнир проходил в Батуми, где юный спортсмен дебютировал на международной арене.

В финальном матче в группе мальчиков до восьми лет Михаил уступил сопернику из Турции со счетом 0:2, заняв почетное второе место.

Путь Михаила к этой награде — пример упорства и таланта. Ранее, в июне 2025 года, он стал чемпионом России среди школьников в возрастной категории 2018 года рождения и моложе. В соревновании, где участвовали 526 юных шахматистов из 56 регионов страны, балашихинец набрал семь очков из восьми возможных, продемонстрировав выдающиеся способности.

«Шахматы воспитывают стратегическое мышление, логику и терпение — качества, которые помогают детям не только в спорте, но и в учебе и жизни. В Балашихе активно поддерживается шахматное движение, в том числе через школьную лигу. Это дает ребятам шанс раскрыть свой потенциал, учиться работать в команде и достигать поставленных целей», — сказал глава округа Сергей Юров.

В июне 2025 года в Балашихе также прошел первый этап Кубка Карякина по шахматам. По его итогам 24 юных спортсмена получили путевки в финал международного детского турнира. Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провел в парке «Пехорка» сеанс одновременной игры с десятью сильнейшими участниками, вдохновляя новое поколение шахматистов.

Успех Михаила Маркова стал ярким событием для Балашихи, подтвердив высокий уровень подготовки юных спортсменов региона и их способность конкурировать на мировой арене.