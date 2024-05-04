Юный саксофонист из Орехово-Зуева получит новые инструменты по программе губернатора | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 23:01 Юный саксофонист из Орехово-Зуева получит новые инструменты по программе губернатора Артем Кирницкий стал лучшим саксофонистом Подмосковья Источник фото: Ольга Сычева

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Артем Кирницкий из Орехово-Зуева завоевал титул лучшего саксофониста Московской области и оказался на первой строчке рейтинга учащихся по специальности «Духовые и ударные инструменты». Талантливый юноша стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и теперь получит два саксофона — альт и сопрано.

«В своем возрасте Артем — уже профессиональный музыкант. Он имеет свое понимание музыки, и мне, как преподавателю, есть, что с ним обсудить. Безусловно, Артем талантлив, но он еще и трудолюбив», — рассказал концертмейстер Павел Мелихов.

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Артем Кирницкий выиграл в конкурсе, организованном Фондом «Новые имена» и получил стипендию и бесплатную путевку в творческую школу Фонда. Он отправится туда уже этим летом.

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