Юный программист из Видного занял призовое место на международном форуме

В Национальном центре «Россия» проходит Международный форум гражданского участия «Мы вместе», включающий церемонию вручения одноименной премии. Одним из призеров стал юный программист из Видного Александр Кравченко.

В 2025 году представители Подмосковья подали свыше 740 заявок на участие в мероприятии.

«Победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал премии», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Проект Александра Кравченко «Белый хакер», занявший второе место, — это просветительская платформа по цифровой безопасности. В 10 лет будущий программист сам стал жертвой взлома.

Теперь с помощью коротких роликов и подкастов он учит других защищать личные данные и деньги. Проект также включает офлайн-лекции, которые уже посетили около 800 человек, а в планах — сотрудничество со школами. Проект жителя Подмосковья был выбран из почти 52 тысяч заявок со всего мира.

«Я невероятно рад и немного в шоке — получить такую награду на международном форуме, где было представлено столько сильных проектов! Это лучшая оценка моему труду. Эта победа — мощная мотивация двигаться дальше, учиться еще больше и запускать новые, еще более крутые проекты», — поделился Александр.

Форум объединил активистов и лидеров общественных инициатив из России и 147 стран.

Мероприятие посвящено Году защитника Отечества и поддержке военнослужащих и их семей. Программа включает несколько ключевых направлений.

Гости также могут посетить «Город добрых дел» и выставку народной помощи фронту.

Форум продлится до 5 декабря в рамках национального проекта «Молодежь и дети».