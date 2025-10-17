Юный пилот из Серпухова стал финалистом Кубка технологических видов спорта

Федор Соловьев, пилот Серпуховского Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго и центра беспилотной авиации и робототехники «Витязи», прошел онлайн-отбор Кубка технологических видов спорта и заработал путевку в финал в Москве. Помимо него, в полуфинале приняли участие Нехаев Иван и Сафронов Арсений.

В Кубке приняли участие пять тысяч человек со всей России в возрасте от 14 до 18 лет. По итогам отборочных соревнований Федор Соловьев выступил успешно и прошел в финал. Руководство клуба и центра «Витязи» оценили его прорыв и упорство, а также целеустремленность всех трех пилотов. Иван Нехаев и Арсений Сафронов также показали достойный уровень подготовки, и их время для достижения значительных побед еще впереди.

Федор Соловьев выступит в финале, который пройдет в Российском технологическом университете в Москве с 12 по 14 ноября. Победители получат не только кубок, но и путевку в Абу-Даби на «Игры будущего» в декабре 2025 года.