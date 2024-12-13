Юный пианист из Волоколамска стал лауреатом областного конкурса

Межзональный конкурс исполнителей имени известного пианиста и композитора Андрея Наседкина прошел в Красногорской детской музыкальной школе. В нем участвовали молодые музыканты в возрасте от семи до 14 лет.

На конкурс приехало около 70 пианистов с высоким уровнем подготовки из Дедовска, Звенигорода, Истры, Видного, Королева и других населенных пунктов Подмосковья. Конкуренция была очень серьезной.

Волоколамск представлял воспитанник детской школы искусства Тихон Каримов. Он занимается музыкой всего третий год, но выбрал для выступления этюд и пьесу из репертуара для старших классов. Сложная программа и достойное исполнение принесли Тихону звание лауреата третьей степени и медаль.

Преподаватель Антонина Лодочникова рассказала, что Тихон — очень способный и любознательный ученик. Ему нравится самому выбирать произведения для исполнения, причем они всегда сложные.

Напомним, что недавно Тихон Каримов стал лауреатом первой степени на конкурсе учащихся школ Волоколамского, Лотошинского и Шаховского округов.