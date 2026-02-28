Юный пианист из Серпухова выиграл Гран-при конкурса в Подольске
Учащийся Детской школы искусств имени Алябьева Добрыня Кузнецов стал обладателем Гран-при XX Межзонального открытого конкурса «Юный пианист». Соревнования прошли в Подольске 26 февраля.
Конкурс в этом году отметил свое двадцатилетие и объединил талантливых исполнителей из разных муниципалитетов Московской области. Добрыня Кузнецов, выступавший в классе преподавателя Марины Макаровой, продемонстрировал блестящую технику и артистизм, покорив жюри своим исполнительским мастерством.
Заместитель главы городского округа Оксана Лебедева поздравила юного музыканта: «Спасибо родителям за поддержку таланта! Желаю Добрыне новых креативных достижений и вдохновения».
Яркое выступление серпуховича стало настоящим украшением конкурса и еще раз подтвердило высокий уровень местной школы искусств. Организаторы отмечают, что с каждым годом конкурс расширяет географию участников и подтверждает высокий уровень подготовки юных музыкантов.