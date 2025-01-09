Юный музыкант из Солнечногорска стал лауреатом международного конкурса

Воспитанник Солнечногорской детской школы искусств Павел Бакулин стал лауреатом I степени международного конкурса-фестиваля «Январская сюита. Клин — 2025». Он продемонстрировал выдающиеся способности в номинации «Народные инструменты (балалайка)» в возрастной категории 12–14 лет.

Конкурс-фестиваль прошел в Школе искусств имени Петра Чайковского, где свои таланты представили учащиеся различных образовательных учреждений, включая школы, колледжи, лицеи искусств, консерватории, академии и институты культуры. Конкурсные прослушивания состояли из двух туров. Павла Бакулина подготовила заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Тихонова, а концертмейстером выступила Елена Шпак.

«Поздравляем Павла с очередным большим достижением! Спасибо Нине Николаевне за блестящую подготовку талантливого ученика и развитие творческого потенциала молодежи Солнечногорска», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Учредителем фестиваля является Ассоциация лауреатов международного конкурса имени Петра Чайковского, которая на протяжении 35 лет активно выявляет и поддерживает молодые таланты.