Юный мотогонщик из Дубны готовится к чемпионату юниоров

На данный момент в общем рейтинге спортсмена, куда входят участники всех возрастов, он находится на 18 позиции среди 275 гонщиков. Мотоджимхана — это соревнования на асфальтированной площадке, где требуется на скорость и без ошибок пройти сложную трассу, которую заранее изучают пешком за 45 минут. Дмитрий собирает карты трасс с разных этапов соревнований для анализа и тренировок, понимая, что победа часто решается тысячными долями секунды.

«Я доволен, что вошел в ТОП-20. В 2026 год я планирую, может, добраться до десяточки — место 15-е где-нибудь, потому что в первой пятерке — большие профессионалы. Мотоцикл дается не всем. Есть поговорка: кто родился на нем, если раз сядешь — точно не уйдешь», — рассказал юный спортсмен.

Вместе с семьей он уже объездил множество городов. Побывал в Сочи, Казани и Минске, где был близок к получению звания кандидата в мастера спорта. В России это звание можно получить с 16 лет, а пока у 14-летнего Дмитрия — первый взрослый разряд.

«Мы с командой всегда подчеркиваем, что спорт для нашей молодежи — одно из лучших занятий. Поэтому мы так активно поддерживаем секции, которые работают в нашем городе. С Дмитрием я общался лично на вручении паспортов: очень серьезный, обстоятельный молодой человек, об успехах которого мы услышим, думаю, еще не раз», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.