Юный композитор из Балашихи победил на международном музыкальном конкурсе
Девятилетний Артем Иванов учится в детской школе искусств № 1 имени Свиридова. Мальчик сочиняет свои музыкальные композиции. Недавно он выиграл на международном конкурсе имени Оскара Ридинга.
На конкурс, который прошел в Словении в онлайн-формате, юный музыкант представил свой цикл «Времена года» для фортепиано. Он стал обладателем «Золотой Награды».
Также Артем является лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе композиции имени Прокофьева в Подмосковье и на Международном онлайн-конкурсе юных композиторов «Музыка мира».
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