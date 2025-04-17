Юный художник из Ногинска стал претендентом на стипендию фонда «Новые имена»

Отборочный тур проходил в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева в городе Пушкино. Жюри конкурсного отбора Варвара Лотова, преподаватель МГАХИ имени Василия Сурикова, работала с отобранными девятью юными художниками области из Красногорского, Подольского, Солнечногорского, Жуковского, Химкинского городских округов. Представитель Богородского округа Даниил Сухов ждет результаты отбора, которые будут опубликованы через неделю.

Конкурс на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой проводится ежегодно. Международная благотворительная программа была создана при содействии Российского Фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира в 1989 году, с целью поиска и поддержки молодых талантов. Программу поддержал академик Дмитрий Лихачев. В 1992 году для более полного обеспечения и развития этой деятельности был создан фонд «Новые имена». Инициатором создания, душой и бессменным руководителем «Новых имен» до последних дней своей жизни оставалась Иветта Воронова, заслуженный деятель искусств России, лауреат Премии города Москвы.