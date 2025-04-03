Юный художник из Химок стал лауреатом всероссийского конкурса рисунка

Воспитанник изостудии «Радуга» Егор Клишин представил городской округ Химки на всероссийском конкурсе детского рисунка «По дороге к Победе». По итогам творческого соревнования его удостоили звания лауреата II степени.

Всероссийский конкурс «По дороге к Победе» собрал сотни участников из разных регионов страны. Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Екатерина Калюжная отметила важность этого мероприятия для развития юных талантов.

«Он стал настоящей площадкой для художественного самовыражения детей, и я рада, что Егор смог продемонстрировать свой талант и творческий потенциал», — подчеркнула Екатерина Калюжная.

За подготовку победителя, а также за вклад в духовно-эстетическое и патриотическое воспитание молодежи награду получила педагог-художник, руководитель изостудии «Радуга» Наталья Сухарева.

«Поздравляем Егора и Наталью Михайловну с этой замечательной победой! Желаю продолжать развивать свой талант, не останавливаться на достигнутом и создавать еще больше удивительных произведений, которые смогут вдохновить многих», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.