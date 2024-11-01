Юный хореограф из Лобни стал призером всероссийского конкурса

Юные танцоры лобненского образцового хореографического ансамбля «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» делают первые шаги в профессии хореографа. Ребята самостоятельно создают хореографические номера и успешно выступают с ними на конкурсах различного уровня.

Особенно выделилась воспитанница ансамбля Анастасия Шилина, которая приняла участие во Всероссийском проекте «Школа юного хореографа» на базе академии Бориса Эйфмана. Юная лобненка вошла в топ-100 номеров из 600 участников со всей России. Ее композиция «Идея» была признана одной из 38 лучших хореографических работ в младшей возрастной категории, что стало значительным достижением для начинающего хореографа.

Напомним, что в городе работают 18 бюджетных секций, активно развивается спортивная инфраструктура, что способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.

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