Юный гроссмейстер из Подмосковья стал чемпионом Азии по блицу

Четырнадцатилетний шахматист из Московской области завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по блицу. Интеллектуальная битва прошла в Эль-Айне ОАЭ 10 мая. На ней Иван Землянский набрал восемь из девяти очков.

Из побед для Ивана эта — совсем не первая. Шахматист — бронзовый призер мужского чемпионата России по блицу в личном зачете, по быстрым шахматам в составе сборной Подмосковья. Также мальчик выиграл отборочный этап и занял третье место в финале Кубка Восточного экономического форума, получил множество других наград. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Особо отмечу, что россияне участвуют в личном чемпионате Азии впервые, так что эта золотая медаль — первая для России!», — прокомментировал победу Ивана президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

В 13 лет воспитанник Шахматной школы Ярослава Призанта стал самым юным гроссмейстером в истории СССР и России. Его результат вошел в топ-10 мировых шахматных достижений. Иван Землянский получает стипендию Сергея Карякина.

В Министерстве физической культуры и спорта МО напомнили, что в чемпионате Азии по блицу принимали участие 111 игроков, из них 30 гроссмейстеров и 38 международных мастеров. Второе место занял Мовахед Сина из Ирана. Третье — россиянин Рудик Макарян.