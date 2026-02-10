Юный горнолыжник из Подмосковья завоевал бронзу на зимней Спартакиаде

Представитель Московской области Юрий Миляев, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Истина» из Дмитрова, стал бронзовым призером в дисциплине «слалом-гигант» на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России 2026. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен успешно преодолел соревновательную дистанцию и вошел в тройку сильнейших участников турнира. В составе сборной команды Московской области Юрий Миляев завоевал бронзовую награду среди юношей 14–15 лет и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Первое место занял представитель Камчатского края, а серебро досталось спортсмену из Москвы.

Соревнования по горнолыжным видам спорта на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России проходят с 31 января по 3 февраля 2026 года в городе Куса Челябинской области. Спартакиада проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Подробности можно узнать на страницах министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).