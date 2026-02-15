Юный гонщик Тимофей Жарков вновь в деле

В комплексе «Алискино Мотоспорт Арена» в Можайском округе начался второй день ралли-рейда «Снежная битва 2.0». С самого утра стартовали заезды начинающих любителей, среди которых приметным участником оказался 14-летний Тимофей Жарков. Школьник из подмосковного поселка Калининец с первых метров дистанции доказал, что чемпионский титул достался ему неслучайно.

Тимофей уже трижды побеждал в Чемпионате России. За рулем скромный юноша преображается в дерзкого гонщика и резво преодолевает заснеженную трассу. Увлечение мальчика разделяют его родители, которые также имеют большой опыт успешного участия в ралли-рейдах.

Юный гонщик признается, что регулярные тренировки на ралли-трассе под Можайском помогают ему оттачивать мастерство. Он уверен, что лучших условий для подготовки найти невозможно.