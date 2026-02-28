Юный гитарист мечтает изменить историю музыки

В городском округе Одинцово прошел фестиваль «Серебряный олень», где выступили более двадцати вокально-инструментальных ансамблей. Конкурс имеет открытый статус, благодаря чему среди участников были юные таланты не только из Одинцово, но и из соседних округов и Москвы.

Один из участников, Севастьян Корчагин, начал играть на музыкальном инструменте в пятилетнем возрасте. Сейчас ему тринадцать лет, и он уверенно владеет электрогитарой. Его техника, ритм и артистизм позволяют ему завоевывать сердца зрителей.

«Моя цель — вписать свое имя в историю как культового гитариста. Поменять историю музыки», — поделился гитарист. Севастьян не удовлетворен тем, что популярно сегодня, и стремится создавать собственную музыку. На конкурсе он исполнил две композиции, одна из которых была авторской и написана им летом 2025 года.

Рок-музыка в городском округе развивается и расширяет привычные границы. Все больше подростков мечтают о сцене и осваивают музыкальные инструменты. Для каждого из них это первый шаг в большую творческую жизнь и карьеру.