Юный футболист из Химок победил на международных играх БРИКС

Турнир объединил ребят из более чем 50 стран. Участники в возрасте от восьми до 18 лет демонстрировали вокальные, хореографические, артистические, музыкальные, художественные и другие таланты. Каждая категория несла образовательную ценность, помогая лучше узнать культуру стран БРИКС.

Одним из самых масштабных направлений стал международный конкурс «Культура питания». В нем участвовали более четырех тысяч ребят из 26 стран. Участникам нужно было создать креативный ролик о правильном питании и поделиться рецептами полезных блюд своей страны.

Алексей Тронин — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по футболу — подошел к заданию творчески и с практической пользой. В своем видео он показал, как составить оптимальный рацион для юных спортсменов, и представил несколько рецептов полезных блюд, подходящих для активного образа жизни.

Организаторами выступили Ассоциация деятелей детского творчества совместно с региональным общественным движением в поддержку талантливой молодежи «Синергия талантов».