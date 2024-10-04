Юный дзюдоист из Дмитрова завоевал бронзу на соревнованиях в Воронеже

Дзюдоист из Дмитрова Артем Шорохов занял третье место на областном турнире «Воронеж-Родина ВДВ». На мероприятие приехали более 700 спортсменов из 11 регионов России.

Турнир «Воронеж-Родина ВДВ» проводили среди мальчиков и девочек до 13 лет, до 11 лет и юношей и девушек до 15 лет и до 18 лет. Приехали более 700 участников из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей и Ставропольского края.

Воспитанник спортивной школы «Динамо-Дмитров» Артем Шорохов выступил в весовой категории до 50 килограммов и получил бронзовую медаль. Его тренируют Дмитрий Шорохов, Константин Лукин и Алексей Фетисов.

«Мы гордимся тем, что воспитанники нашей школы многократно становились победителями и призерами городских, региональных и межрегиональных соревнований по дзюдо. Желаю Артему успехов и побед в дальнейших соревнованиях!» — поделился Константин Лукин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».