Юный дизайнер из Лобни представил выставку рюкзаков и сумок | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:33 Юный дизайнер из Лобни представил выставку рюкзаков и сумок Телеканал «360»

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Максиму Лобанову из Лобни всего 15 лет, но юный кутюрье уже известен далеко за пределами родного города. Выставки работ дизайнера с успехом проходят в Москве и Подмосковье.

Молодой человек получил знак отличия на всероссийском молодежном фестивале-конкурсе «Меня оценят в 21 веке». В число победителей вошел его проект «Русская народная кукла — наше богатое наследие». Его даже включили в подарочное издание, посвященное фестивалю.

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Максим увлекается не только куклами, но и делает броши, сумки, рюкзаки, изделия из лоскутов, осваивает разные техники и шьет одежду. Он хорошо учится и уже определился с будущей профессией — она будет связана с дизайном. В этом году после окончания 9-го класса он будет поступать в колледж Университета имени Строганова.

В его коллекции, часть которой он представил во дворце творчества «Планета талантов», — юбки, брюки, куртки, жилеты и платья. Также на выставке «Весенний вернисаж» представлена коллекция сумок и рюкзаков. Один из них приобрела глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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