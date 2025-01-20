Юный борец из Богородского округа завоевал серебро на первенстве ЦФО

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский занял второе место на первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания проходили в Липецке.

Участниками первенства Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе стали свыше 350 человек из 13 регионов центральной части страны. Атмосфера состязаний была напряженной, выходя на борцовский ковер, спортсмены стремились показать свои лучшие результаты. Несмотря на высокую конкуренцию воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский успешно защитил честь муниципалитета, принеся в копилку школы серебряную медаль.

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