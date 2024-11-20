Юных журналистов из Серпухова обучат созданию медиаконтента

Активисты молодежного медиацентра из Серпухова стали участниками проекта «Медиашкола Подмосковья». В рамках четырехдневного интенсива ребята побывают на мастер-классах и лекциях по журналистике.

«Медиашкола Подмосковья» — это один из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие объединит свыше полутысячи юных журналистов. Городской округ Серпухов представят активисты молодежного медиацентра.

На образовательном интенсиве молодых людей научат писать тексты, готовиться к съемкам, брать интервью, снимать видео. Ребята посетят паблик-токи, мастер-классы и лекции по журналистике. Приглашенными спикерами проекта выступят опытные блогеры, журналисты, ведущие и фотографы.

Каждый участник по итогам медиашколы представит свой продукт: подкаст на одну из популярных тем. Мероприятие пройдет до 20 ноября.

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