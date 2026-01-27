Юных жителей Подмосковья пригласили на всероссийские конкурсы по знанию ПДД

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной планирует провести конкурсы, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Принять участие могут все желающие, в том числе юные жители Подмосковья.

С 28 января по 28 февраля планируется проведение Девятого Всероссийского конкурса рисунков «Мой папа и я за безопасные дороги», посвященного Дню защитника Отечества.

Далее пройдет Девятый Всероссийский конкурс рисунков «С супермамой мы уже изучаем ПДД», приуроченный к Международному женскому дню. Его проведут с 1 марта по 1 апреля.

Также запланированы конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные!» и конкурс чтецов стихов «Азбука дорожной безопасности».

Конкурсы, посвященные театру, пройдут в период с 1 марта по 1 апреля.

Ряд проектов реализуют в рамках программы «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Их главная цель — через творчество и искусство научить детей правилам безопасности.

Подробную информацию об условиях и порядке проведения акций можно найти на официальном сайте, а также в сообществах в социальных сетях: «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».