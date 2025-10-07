Юных жителей Подмосковья пригласили на творческие конкурсы по ПДД

Воспитанников детских садов и школьников из Подмосковья пригласили на творческие конкурсы, посвященные правилам дорожного движения. Об этом передали в министерстве информации региона.

Три всероссийские активности для ребят подготовил Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Это конкурсы рисунков «Новый дорожный знак глазами детей», видео-работ и презентаций «Юные россияне ZА МИР на дорогах!» и декоративно-прикладного творчества «Дорожные знаки — руками детей». Все они приурочены к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Конкурсы направлены на профилактику аварий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Благодаря взносам участников будет оказана помощь подопечным фонда, пострадавшим в страшных дорожных происшествиях.

Заявки на участие принимаются до 16 ноября. Подробная информация о конкурсах размещена во вкладках сайта фонда.